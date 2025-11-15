مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال

قال مسئول رفيع في الخارجية الأمريكية، السبت، إن واشنطن تعمل مع الشركاء الدوليين لزيادة الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان، لدفعها نحو محادثات تهدف إلى وقف دائم للقتال.

وأضاف في تصريحات لقناة لشبكة سكاي نيوز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد السلام في السودان.

وشدد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وتابع: "لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع قدما أي مؤشرات جدية على الاستعداد لتحقيق سلام حقيقي في هذا الوقت".

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد رفض السلطة القائمة في بورتسودان أي هدنة أو اتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، وأعلن التعبئة العامة طالبا من جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح المشاركة في القتال.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا حول الوضع في السودان، أدان فيه الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب، مؤكدا أن ما يجري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، بحسب ما قاله حقوقيون.

وأفاد مندوب دولة الإمارات في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الفاشر، جمال المشرخ، الجمعة، بأن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية.