 بشكل غريب.. ريهام عبد الغفور تنشر الإعلان الترويجي الأول لفيلم خريطة رأس السنة - بوابة الشروق
السبت 15 نوفمبر 2025 12:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

بشكل غريب.. ريهام عبد الغفور تنشر الإعلان الترويجي الأول لفيلم خريطة رأس السنة

منة عصام
نشر في: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 11:41 م


نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام الإعلان الترويجي الأول للفيلم السينمائي "خريطة رأس السنة"، المقرر عرضه في صالات السينما يوم 24 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع موسم الكريسماس.

وظهر في التريلر شخصية ريهام عبد الغفور بشكل غريب، مع ماكياج احترافي يُبرز أن الشخصية التي تجسدها تعاني من متلازمة داون.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح وهنادي مهنا، من تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي.

وعلى صعيد آخر، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض أحدث مسلسلاتها الدرامية "سنجل ماذر فاذر"، بمشاركة الفنان شريف سلامة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك