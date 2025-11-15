سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام الإعلان الترويجي الأول للفيلم السينمائي "خريطة رأس السنة"، المقرر عرضه في صالات السينما يوم 24 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع موسم الكريسماس.

وظهر في التريلر شخصية ريهام عبد الغفور بشكل غريب، مع ماكياج احترافي يُبرز أن الشخصية التي تجسدها تعاني من متلازمة داون.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح وهنادي مهنا، من تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي.

وعلى صعيد آخر، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض أحدث مسلسلاتها الدرامية "سنجل ماذر فاذر"، بمشاركة الفنان شريف سلامة.