فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة نيوم والتعاون بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب المدافع المصري أحمد حجازي عن قائمة نيوم في هذه المباراة بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، والتي كانت قد أبعدته أيضًا عن مواجهة النصر في الجولة الماضية من المسابقة.

وتقدم نيوم في النتيجة خلال الشوط الأول عن طريق لوتشيانو رودريجيز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 23. وفي الشوط الثاني تمكن التعاون من تعديل النتيجة عبر روجير مارتينيز في الدقيقة 70.

ولم يتأخر رد نيوم كثيرًا، حيث أعاد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه إلى المقدمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يخطف محمد الكويكبي هدف التعادل للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

ويُعد أحمد حجازي من الركائز الأساسية في دفاع نيوم هذا الموسم، إذ شارك في 22 مباراة بالدوري وتمكن من تسجيل هدف واحد.

وبهذا التعادل رفع نيوم رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما وصل التعاون إلى 45 نقطة ليحتل المركز الخامس.