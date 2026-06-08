إصابة امرأة إثر سقوط قذائف صاروخية شمالي إسرائيل والجبهة الداخلية تسمح بمغادرة الملاجئ

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" عن إصابة امرأة /79 عاما/ من شمالي إسرائيل بجروح متوسطة، وذلك أثناء توجهها إلى الغرفة المحصنة (الملجأ) عقب إطلاق صواريخ من اتجاه إيران، حيث جرى نقلها إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفاد المدير العام لنجمة داوود الحمراء، إيلي بين، برصد موقع سقوط قذيفة بالقرب من محطة قطار "كفار يهوشوا" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف قدمت المساعدة لعدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء هرعهم إلى الأماكن المحصنة، وفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت (واي نت).

من جانبها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه بات بإمكان السكان مغادرة الغرف المحصنة والمقار الآمنة في جميع المناطق بعد زوال الخطر.



كانت إسرائيل قد أعلنت أن إيران أطلقت صواريخ باتجاهها، في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية أبريل، مما يزيد من تعقيد جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.



من جهة أخرى ، قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان.