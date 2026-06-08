الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة فلسطينية وسط إطلاق الرصاص الحي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عطارة، شمال مدينة رام الله، بالضفة العربية.



وأفادت مصادر فلسطينية - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة، بعد أن أغلقت الحاجز العسكري أمام المركبات، دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أشخاص، واقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، بالضفة العربية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عند حاجز عسكري على طريق يبرود – سلواد، شرق رام الله، قبل أن تقتحم لاحقًا قرية دورا القرع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.



كما شملت الاقتحامات قريتي دير جرير ويبرود، وبلدة سلواد ومخيمها.