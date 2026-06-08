 العراق ينفي سقوط طائرة في أراضيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق ينفي سقوط طائرة في أراضيه

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 6:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 6:46 ص

نفي بانكين ريكاني رئيس سلطة الطيران المدني العراقي مساء اليوم الأحد سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية.

وأكد ريكاني في تصريح صحفي "أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وأن الحركة الجوية في المطارات والأجواء العراقية تُُتابَع بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة، وأنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع" .

ودعا رئيس سلطة الطيران المدني العراقي وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إلى توخي الدقة في تداول الأخبار، وإعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة القلق وإرباك الرأي العام.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد تحدثت مساء اليوم عن سقوط طائرة مدنية في صحراء محافظة كربلاء جنوب غربي العراق.


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