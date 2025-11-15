النفط يصعد أكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على ميناء روسي

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، بعد تعليق ميناء نوفوروسيسك الروسي لصادراته النفطية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مستودعا نفطيا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أي ما يعادل 2.19 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أي ما يعادل 2.39 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.09 دولار للبرميل.

وصعد خام برنت 1.2 بالمئة خلال الأسبوع، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة.

وقال مسئولون روس إن هجوم اليوم الجمعة ألحق أضرارا بسفينة في الميناء ومبان سكنية ومستودع للنفط في نوفوروسيسك وأسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أفراد من طاقم السفينة.

وتشكل صادرات الميناء اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.

وذكر مصدران في قطاع النفط لرويترز أن ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود أوقف صادرات النفط اليوم الجمعة بعد الهجوم كما أوقفت شركة ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط إمدادات الخام إلى الميناء.

ويترقب المستثمرون أيضا أثر العقوبات الغربية على إمدادات النفط وتدفقات التجارة الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت ضمن ضغوط لدفع الكرملين إلى إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا. وتحظر العقوبات التعاملات مع الشركتين بعد 21 نوفمبر.