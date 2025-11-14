مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لمرشحي الفردي والقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات النواب

عقد حزب مستقبل وطن، مؤتمراً جماهيريا، حضره الآلاف من المواطنين، للتعريف بمرشحي الفردي والقائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمدينة منيا القمح، في محافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ووكيل مجلس الشيوخ والدكتور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا.

كما شارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، نواب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمناء المساعدين بالحزب، وأمناء وأعضاء الأمانات المركزية, وأمناء الحزب والتنظيم وأعضاء الحزب، بمحافظات شرق الدلتا، وهي، الشرقية، دمياط، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتم خلال المؤتمر، عرض فيلم وثائقي عن انجازات الدولة المصرية، خلال السنوات العشر الأخيرة، وكذلك فيديو وثائقي، يوضح انجازات وجهود حزب مستقبل وطن، في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن حشود أهالي الشرقية اليوم تمثل أكبر مثال على وعي المواطنين، مشيدا بحكمة ووطنية القيادة السياسية في تجاوز تحديات جسيمة والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان، موضحا أن القائمة الوطنية استهدفت تحقيق أكبر قدر من المشاركة لفئات الأحزاب المختلفة، دعمًا للوطن والمواطن واصطفافًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما، قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ويناقش القضايا ويقترح الحلول التي تخدم المواطن والدولة على حد سواء.

ومن جانبه، دعا النائب أحمد العوضي؛ وكيل مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، لمساندة الدولة المصرية، والالتفاف خلف القيادة السياسية، في ظل الظروف الدقيقة الحالية .

بينما اعتبر الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، التواجد والتكاتف، دليل على التلاحم الوطني، وأهمية التنسيق بين كافة الأحزاب السياسية، دعماً للمشروع الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري فثمن التعاون والتنسيق بين كافة الأحزاب في جميع القضايا، لصالح الوطن ودعماً للمؤسسات الوطنية.

وشهد المؤتمر تفاعلاً كبيراً من الحضور حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الأغاني الوطنية، مجددين العهد بالوقوف خلف الرئيس، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.

وفي ختام المؤتمر تم التقاط الصور الجماعية لمرشحي القائمة الوطنية ومرشحي الفردي ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.