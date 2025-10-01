طارق فهمي: القضية الفلسطينية أكبر من غزة وأن الشعب الفلسطيني ليس حماس فقط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتضمن 20 محورًا باللغة الإنجليزية، مع ترجمة عربية تصل بين 14 و16 محورًا، مؤكّدًا أن الخطة تهدف إلى وقف الإجرام الإسرائيلي في غزة.

وأضاف فهمي في لقائه بالإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر شاشة dmc، مساء الثلاثاء ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفاوض "تحت النار"، وأن تأخر رد حركة حماس يصب في مصلحته، محذرًا من خطورة انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حال رفض حماس لخطة ترامب.

وأوضح أن إسرائيل تشهد انقسامات داخلية بين مؤيدين ومعارضين، فيما تتبنى هيئة الأركان الإسرائيلية منطق "غطرسة القوة" في سعيها لإنهاء حرب غزة لضرب إيران، مضيفًا أن إيران ستكون أكثر استعدادًا لأي ضربة إسرائيلية، لكن الإقليم لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من التصعيد.

وأكد أن مصر تحتل موقعًا مركزيًا في المنطقة وتحدد بوصلة المفاوضات، وأن جهود الدولة المصرية في الوساطة لإنهاء حرب غزة لا تُظهر بالشكل الكافي، مشيرًا إلى استعداد مصر لكافة خيارات التصعيد، وأن دورها لا يقتصر على "إطفاء الحرائق".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية أكبر من غزة وأن الشعب الفلسطيني ليس حماس فقط، موضحًا أن مصر تسعى لإيقاف إطلاق النار مع بقاء الفلسطينيين داخل أراضيهم لضمان استمرار القضية حية، مؤكدًا أن التعامل مع القضية كملف إنساني فقط يُضر بها.

وتابع فهمي أن المقاومة الفلسطينية ليست محصورة في حماس، بل تشمل فصائل أخرى، مؤكدًا أن الدماء الفلسطينية نجحت في تحريك القضية لا حماس، مشددًا أن المقاومة لن تنتهي طالما بقي الاحتلال.