 محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي بعد 8 سنوات في مجلس الخطيب

أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، عدم ترشحه في الانتخابات القادمة للقلعة الحمراء، وذلك بعد 8 سنوات من العمل في المجلس الحالي تحت قيادة محمود الخطيب.

واُنتخب سراج الدين مرتين في قائمة محمود الخطيب بانتخابات عامي 2017 و2021.

وأعلن عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي قراره بعدم الترشح في منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان نادي الأهلي فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات لمدة أسبوع خلال الفترة بين يومي27 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر الجاري.

وأعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، عدم نيته الترشح في الانتخابات، لكن يتردد بقوة أنه بصدد التراجع عن هذا القرار، ويضع اللمسات الأخيرة على الترشح بقائمة جديدة.