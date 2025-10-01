محمد منير: أنا بتنفس الغُنا ولا يمكن أعيش من غيره

قال الفنان محمد منير، إن سر نشاطه الفني المتجدد هو حبه للغناء، الذي يعتبره مهنة العمر وروحه الحقيقية. قائلا: "أنا بحب أجمل مهنة في التاريخ.. هي الغُنا، أنا بتنفس الغُنا وماعرفش أعيش من غيره. ودايمًا مع زمايلي، أنا مليش مطرب مفضل، لكن الأغنية الحلوة هي المفضلة عندي سواء أنا غنيتها أو غيري غناها".

وأضاف في لقائه بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء: "أولا أنا بشكرك يا لميس كصديقة وعزيزة، وعلاقتنا ممتدة من سنين طويلة، وأنا طول عمري بحبك وبحترمك، وعارف إنك بتحبيني وبتحبي أغنياتي".

وتحدث منير عن الشائعات التي تُثار حول حالته الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الحمد لله.. في ظل السوشيال ميديا أي حد بيكتب اللي هو عايزه، وده مش معناه إن الكل بيكتب وحش، في ناس كتير بتتمنى لي الخير".

وأوضح: "أنا كل ما بسافر لأي دولة أوروبية بستغل الفرصة وأعمل تحاليل كاملة، وده بشكل دوري قبل أي سفرية، علشان أطمن على نفسي. لكن الكلام بيتنقل على السوشيال ميديا إن أنا مريض أو بتمارض، وده مش صحيح".

وختم حديثه قائلا: "العمر بيعدي، وصحتي النهارده مش زي زمان. الفرق بين 20 سنة و40 سنة طبيعي، لكن دي فرصة إن الواحد يتواصل مع نفسه صحيا، وده شيء كل الناس تتمناه".