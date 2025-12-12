أوكرانيا: استهدفنا سفينتين روسيتين في بحر قزوين

أعلنت قيادة قوات العمليات الخاصة في الجيش الأوكراني، استهداف سفينتين تجاريتين روسيتين مدرجتين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، في بحر قزوين.

وقالت القيادة، في بيان الجمعة، إنه تم تنفيذ هجوم في بحر قزوين ضد سفينتي الشحن الروسيتين "كومبوزيتور رحمانينوف"، و"أسكار ـ ساريدجا".

وأشارت إلى أنها نفذت الهجوم في منطقة قريبة من سواحل جمهورية كالميكيا التابعة للاتحاد الروسي.

وذكرت أن السفينتين كانتا تحملان "معدات عسكرية تم تحديثها"، وأن الهجوم نُفذ بالشراكة مع حركة "الشرارة السوداء" المعروفة بأنها "حركة تمرد روسية".

وأوضحت أن السفينتين مدرجتان في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب "نقلهما شحنات عسكرية" بين روسيا وإيران، مؤكدة أنهما تعرضتا لأضرار.

من جهته، أكد رئيس مركز مكافحة التضليل في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أندريه كوفالينكو​​​​​​​، عبر بيان على منصة تلغرام، تنفيذ هجوم ضد سفينتين روسيتين في بحر قزوين.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وتشترط روسيا لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.