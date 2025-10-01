برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

تعرض قناة "ON" قريبًا، العديد من اللقاءات الحصرية مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم.

وظهر باسم يوسف خلال البرومو الذي نشرته المنصات الرسمية لقناة "ON" على مواقع التواصل الاجتماعي، من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم هناك منذ نحو عشر سنوات، حيث من المقرر أن يتم تصوير حلقات السلسلة المنتظرة هناك.

ومن المرتقب أن يكشف باسم يوسف خلال اللقاءات، تفاصيل رحلته الشخصية وتطور مسيرته المهنية في الغرب، إضافةً إلى تجربته في توظيف الكوميديا كسلاح للمقاومة والتعبير، مستفيدًا من قدرته الفائقة على الطرح ومهاراته الاستثنائية في الحوار والمناظرة، التي جعلت منه ضيفًا دائمًا في أبرز البرامج العالمية.



