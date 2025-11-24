ترامب: حققنا مئات مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الرئيس الأمريكي قال إن عائدات الرسوم ستصل إلى "مستويات قياسية" قريبا..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حققت "مئات المليارات من الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية، وإن عائدات الرسوم ستصل إلى "مستويات قياسية" قريبا.

وأشار ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، الاثنين، إلى أن بعض المستوردين خزنوا كميات أكبر من المعتاد لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير، لكن هذه الاستراتيجية "لم تعد فعالة".

ولفت إلى أنه مع نفاد المخزونات، سيتم تطبيق الرسوم الجمركية بالكامل على جميع المنتجات ذات الصلة.

وذكر أن المدفوعات للولايات المتحدة "ستتجاوز المستويات التاريخية وتصل إلى مستويات قياسية".

وأضاف أن زيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية ستحقق للبلاد "أمنا وازدهارا وطنيين غير مسبوقين".

ومنذ توليه الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية يناير الماضي، بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على العديد من دول العالم أبرزها الصين.