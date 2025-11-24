أفغانستان: انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 17 ولاية

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين، انطلاق حملتها الرابعة للتطعيم ضد شلل الأطفال لعام 2025.

ومن المقرر أن تشمل الحملة 17 ولاية أفغانية، بهدف تطعيم 7.4 مليون طفل دون سن الخامسة، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

ومن المقرر أن تجرى الحملة، التي تستمر حتى 27 نوفمبر الحالي، في 179 مديرية عبر ولايات مثل كابول ونانجارهار ولوجار و قندهار وهيرات.

ويجري تنفيذ هذه الحملة بدعم من منظمات صحية دولية.

وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في الحد من حالات شلل الأطفال في أفغانستان، أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن خطر انتقال المرض لا يزال مرتفعا في المناطق الجنوبية القريبة من باكستان.

وجرى تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال البري من النمط 1 في أفغانستان هذا العام، وتم الإبلاغ عن 24 حالة إصابة في باكستان.

وتعد أفغانستان وباكستان آخر دولتين لم يتم القضاء على شلل الأطفال فيهما بشكل كامل بعد.