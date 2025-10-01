انتصارات عريضة لبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد بايرن ميونخ الألماني بفوز عريض من خارج ملعبه بالتغلب على بافوس القبرصي بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما برباعية سجلها هاري كين "ثنائية" ورافاييل جيريرو ونيكولاس جاكسون في الدقائق 15 و20 و31 و34.

وواصل النجم الإنجليزي، هاري كين، توهجه هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 17 هدفا و3 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بجميع المسابقات.

ولكن الفريق القبرصي قلص الفارق بهدف وحيد سجله ميسلاف أورشيتش في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة، سكنت المقص الأيسر لحارس المرمى المخضرم، مانويل نوير.

واختتم الجناح الفرنسي الشاب، مايكل أوليسيه، مهرجان الأهداف في الدقيقة 68، ويتوج مستواه الرائع، بعدما صنع الهدفين الأول والثالث.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي 3 / 1 في الجولة الماضية، ويستعد لاستضافة كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة يوم 22 أكتوبر.

أما بافوس الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بقى رصيده نقطة واحدة بعد التعادل مع أولمبياكوس اليوناني بدون أهداف في الجولة الأولى.

كما واصل أتلتيكو مدريد الإسباني سلسلة نتائجه القوية في الفترة الأخيرة بالفوز 5 / 1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني.

أسعد الفريق المدريدي جماهيره في ملعب وانداميتروبوليتانو بمهرجان أهداف جديد، بعد فوزه 5 / 2 على ريال مدريد، في ديربي العاصمة، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني، ليزيح جاره من القمة التي ذهبت إلى برشلونة حامل اللقب.

أربك أتلتيكو ضيفه الألماني بهدف مبكر سجله جياكومو راسبادوري بعد مرور أربع دقائق، وأضاف روبن لو نوروماند الهدف الثاني في الدقيقة 33، وعزز أنطوان جريزمان بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واحتفل الفرنسي المخضرم، جريزمان، بتسجيله الهدف رقم 200 بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات.

قلص الألمان الفارق في الشوط الثاني بهدف وحيد سجله جوناثان بوركاردت في الدقيقة 57.

لكن الأرجنتيني جوليانو سيميوني، نجل دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، وسع الفارق مجددا للفريق الإسباني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70.

واختتم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، مهرجان الأهداف بركلة جزاء في الدقيقة 82.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليعوض خسارته في الجولة الأولى أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2 / 3 بهدف في الدقائق الأخيرة.

أما فرانكفورت تجمد رصيده عند 3 نقاط بعد فوزه على جلطة سراي التركي بنتيجة 5 / 1 أيضا.

وفي باقي المباريات، فاز أولمبيك مارسيليا على أياكس أمستردام 4 / 1، وتشيلسي على بنفيكا 1 / صفر، وإنتر ميلان على سلافيا براج 3 / صفر، بينما تعادل توتنهام مع بودو جليمت النرويجي بنتيجة 2 / 2.