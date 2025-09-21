نتنياهو: هناك فرص لإمكانية تحقيق السلام مع سوريا ولبنان

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رؤيته لاتفاق محتمل في المستقبل مع سوريا ولبنان.

وقال نتنياهو خلال اجتماع أسبوعي لمجلس وزراء حكومة الاحتلال: "لقد فتحت انتصاراتنا في لبنان ضد حزب الله نافذة فرص، وهي إمكانية لم تكن بالحسبان، وتلك هي إمكانية تحقيق السلام مع جيراننا في الشمال".

وأضاف: "نحن نواصل الاتصال بالسوريين، وقد تم إحراز بعض التقدم"، مشيرا مع ذلك إلى أن التوصل إلى اتفاق ما يزال بعيدا.

وقال نتنياهو إن إقامة اتصال مع لبنان كان "مستحيلا بدون انتصارنا الواضح على الجبهة الشمالية والجبهات الأخرى"، على حد قوله.

وجدد رئيس وزراء الاحتلال، رفضه لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك قبل أن تعلن بريطانيا وكندا وأستراليا رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية.