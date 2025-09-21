هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيطلب من ترامب فرض السيادة على الأغوار كرد على الاعتراف بفلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن "فرض السيادة على غور الأردن سيكون على جدول لقاء نتنياهو مع ترامب".

وأكد موقع إكسيوس عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يدرس فرض السيادة على مناطق بالصف الغربية كرد على الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال نتنياهو في فيديو مسجل "لن تكون هناك دولة فلسطينية والرد على الاعتراف بها سيأتي حين أعود من الولايات المتحدة".

واضاف "أقول للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطين بعد "مجزرة 7 أكتوبر إنكم تمنحون مكافأة كبيرة للإرهاب".