واشنطن تدرج جماعة أنتيفا-أوست الألمانية اليسارية المتطرفة على قائمة الإرهاب

أعلنت الحكومة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، عن إدراج الجماعة الألمانية "أنتيفا-أوست" المنتمية إلى اليسار المتطرف على قائمة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أنه سيتم إدراج ثلاث جماعات أخرى من أوروبا على هذه القائمة مستقبلًا

وجاء في البيان أن جمعية "أنتيفا-أوست" نفذت بين عامي 2018 و2023 "العديد من الهجمات ضد أشخاص تعتبرهم 'فاشيين' أو جزءًا من "التيار اليميني" في ألمانيا.

وتابع البيان أن الجماعة جرى اتهامها "بتنفيذ سلسلة من الهجمات في بودابست في منتصف فبراير 2023". وتعمل الجماعات الثلاث الأخرى على وجه الخصوص في كل من إيطاليا واليونان.