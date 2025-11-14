 واشنطن تدرج جماعة أنتيفا-أوست الألمانية اليسارية المتطرفة على قائمة الإرهاب - بوابة الشروق
الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

واشنطن تدرج جماعة أنتيفا-أوست الألمانية اليسارية المتطرفة على قائمة الإرهاب

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 11:23 م

أعلنت الحكومة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، عن إدراج الجماعة الألمانية "أنتيفا-أوست" المنتمية إلى اليسار المتطرف على قائمة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أنه سيتم إدراج ثلاث جماعات أخرى من أوروبا على هذه القائمة مستقبلًا

وجاء في البيان أن جمعية "أنتيفا-أوست" نفذت بين عامي 2018 و2023 "العديد من الهجمات ضد أشخاص تعتبرهم 'فاشيين' أو جزءًا من "التيار اليميني" في ألمانيا.

وتابع البيان أن الجماعة جرى اتهامها "بتنفيذ سلسلة من الهجمات في بودابست في منتصف فبراير 2023". وتعمل الجماعات الثلاث الأخرى على وجه الخصوص في كل من إيطاليا واليونان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك