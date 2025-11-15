عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حبها الشديد للسينما المصرية القديمة، مؤكدة أنها شاهدت «كل الأفلام» بالأبيض والأسود.

وأبدت خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» انبهارها بمستوى التمثيل في مصر، قائلة: «عندما أشاهد مسلسلا أو فيلما مصريا، أنبهر بالتمثيل، سواء من الممثلين أو الممثلات».

وأعربت عن إعجابها بالفنان ماجد الكدواني، مؤكدة أنها لو التقت به فإنها ستقوم باحتضانه ولن تكتفي بكلمات الإعجاب، قائلة: «لو قابلته ما بدي أقول له أحبك سأغمره»، محتضنة نفسها لتوضح مقصدها.

وأضافت أنها شاهدت له عملا مؤخرًا ترك فيها أثرًا لا ينسى، قائلة: «لأول مرة في حياتي أشاهد شيئا، في خمس دقائق كنت أبكي وأضحك في نفس الوقت.. كل 20 ثانية إما أبكي أو أضحك»، مؤكدة أنه «حرّك فيها خليطا من المشاعر» لم تعرف كيف تتعامل معه.