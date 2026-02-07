سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- قال إن ما يحدث في غزة «إبادة وتدمير متعمد للحياة المدنية»

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن أفعال إسرائيل "تُزعزع استقرار المنطقة بأسرها"، داعيا إلى محاسبة تل أبيب وفرض عقوبات عليها جراء الانتهاكات التي تمارسها في دول المنطقة، وخاصةً في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته بافتتاح النسخة السابعة عشرة من "منتدى الجزيرة" المقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكل عالم متعدد الأقطاب".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "القضية الفلسطينية بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي"، موضحا أن "ما يجري ضد الفلسطينيين يمثل فشلا أخلاقيا لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف: "ما نراه في غزة ليس حربا ولا نزاعا بين أطراف متكافئة، بل إبادة وتدمير متعمد للحياة المدنية".

وقال عراقجي إنه "لو تم حسم قضية غزة عن طريق الطرد والاحتلال والتدمير، فالضفة الغربية ستكون التالية في هذا المسار".

وتتواصل دعوات إسرائيلية للدفع نحو استئناف حرب الإبادة، بهدف تهجير الفلسطينيين وفرض مشروع استيطاني في قطاع غزة.

ومنذ بدء إسرائيل حربها على غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت قواتها اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يمهد لإعلان ضم الضفة رسميا، ما يقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الحصانة الدولية التي أعطيت لإسرائيل "أضرت بالنظام القضائي الدولي"، مؤكدا أن "ما تقوم به إسرائيل يزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها".

ودعا إلى "وجوب محاسبة إسرائيل على الانتهاكات وفرض عقوبات عليها".

وقال عراقجي إن على المجتمع الدولي "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تأسيس دولة فلسطينية".

وشدد على عمل العالمين العربي والإسلامي "للحيلولة دون إعادة صياغة الأوضاع في المنطقة بالقوة".