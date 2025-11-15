مصطفى فتحي ينعى محمد صبري: كنت ألجأ إليه في القرارات المصيرية

أعرب مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، عن حزنه العميق لرحيل نجم القلعة البيضاء السابق محمد صبري، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 51 عامًا.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق في بيان رسمي، مؤكداً تقديره لمسيرة صبري الحافلة بالعطاء داخل جدران النادي، سواء كلاعب أو مدرب أو من خلال عمله في قناة الزمالك.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات لقناة MBC مصر 2:" لم أستوعب خبر رحيل محمد صبري، من المستحيل أن يتعامل معه أي شخص دون أن يحبه، كان دائمًا سندًا لي، وألجأ إليه عند اتخاذ القرارات المصيرية، ولم يتأخر عني يومًا."

وأضاف:" أتواجد حاليًا في الإمارات للعلاج من الإصابة، وعندما أبلغتني زوجتي بالخبر ظللت غير قادر على استيعابه لمدة ساعة كاملة."

وكان للراحل محمد صبري دور بارز في انتقال مصطفى فتحي إلى الزمالك عام 2013، قادماً من نادي بلقاس بالقسم الثاني.

وأعلن نادي الزمالك إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل بمقر النادي، كما قرر مجلس الإدارة صرف معاش شهري لأسرته، تقديرًا لإخلاصه وما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة.

ويُعد محمد صبري أحد أبرز نجوم جيل التسعينيات في الزمالك، حيث توّج مع الفريق بـ 15 لقبًا خلال الفترة من 1993 إلى 2003، أبرزها:

الدوري المصري: مرتان

كأس مصر: مرتان

دوري أبطال إفريقيا: 3 مرات

كأس السوبر المصري: 3 مرات

كأس الكؤوس الإفريقية: مرة واحدة

كأس السوبر الإفريقي: 3 مرات

كأس الأفروآسيوية: مرة واحدة