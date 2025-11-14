 بي بي سي تعتذر لترامب عن تحرير مضلل لتصريحاته - بوابة الشروق
الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

بي بي سي تعتذر لترامب عن تحرير مضلل لتصريحاته

لندن (أ ب)
نشر في: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 11:28 م | آخر تحديث: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 11:28 م

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحرير مضلل لخطابه في السادس من يناير 2021، لكنها ذكرت أنها ترفض بشدة أن يكون هذا أساسا لدعواه القضائية بالتشهير.

وذكرت "بي بي سي" أن رئيسها سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض، أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة على تحرير مشاهد الخطاب الذي أدلى به ترامب قبل اقتحام بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأشارت الهيئة أنه لا توجد خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي الذي جمع جزأين من خطابه تفصل بينها ساعة تقريبا.

وأرسل محامي ترامب رسالة إلى "بي بي سي" يطالب فيها باعتذار، وهدد برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض بقيمة مليار دولار.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك