شركة أركو السعودية تتحمل سداد 4 مليارات جنيه رسوم تنازل عن مشروع سيشل بالساحل الشمالى

قالت مصادر مطلعة لـ«الشروق»، إن الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» ستتحمل سداد ٤ مليارات جنيه رسوم تنازل عن مشروع عقارى بالشراكة مع شركة «جى ديفلوبمنت» المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال.

وبحسب المصادر فإن اتفاق الشراكة بين شركة أركو وشركة «جى ديفلوبمنت» يلزم الشركة السعودية بسداد أى مطالبات مالية على الأرض المملوكة لها، وتبلغ مساحتها ٧٦٧ فدانًا.

وقالت المصادر، إن الشركة السعودية تعتزم سداد جزء من الدفعة المقدمة من الرسوم بما يقارب ٤٠٠ مليون جنيه مع استكمال المبلغ المتبقى قبل نهاية العام.

تأسست «أركو» فى مصر عام 2005، وهى مملوكة لرجلى الأعمال السعوديين حسن الشربتلى وفهد الشبكشى. وتمتلك محفظة مشروعات تمتد من الساحل الشمالى، ومرسى علم، إلى السادس من أكتوبر غرب القاهرة، حتى القاهرة الجديدة، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيتى ستارز العقارية، والتى تعاقدت مؤخرًا مع إعمار الإماراتية لتطوير ١٠ ملايين متر مربع بالبحر الأحمر لإقامة مشروع سياحى متكامل بإيرادات متوقعة ٩٠٠ مليار جنيه.

وفى يوليو ٢٠٢٤ وقعت شركة أركو اتفاقية شراكة مع شركة جى ديفلوبمنت «الشرق الأوسط» سابقا والمملوكة للملياردير محمود الجمال لتطوير مشروع سياحى متكامل بالساحل الشمالى على مساحة ٧٦٧ فدانًا بنظام الشراكة فى الإيرادات.

تمتلك جى ديفلوبمنت «الشرق الأوسط» مشروعات فى الساحل الشمالى والعين السخنة وفى مناطق غرب وشرق القاهرة.

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.