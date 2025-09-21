مصرع ربة منزل دهسها ميكروباص بسبب السرعة الزائدة في الفيوم

لقيت ربة منزل بالفيوم مصرعها، دهستها سيارة سرفيس بحي الحواتم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بمنطقة جنينة بحي الحواتم بدائرة المركز، ووجود جثة.

على الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه خلال مرور ربة منزل تدعى "أ. م" 35 سنة، على الرصيف المخصص للمشاة، دهستها سيارة سرفيس نتيجة صعودها على الرصيف بسبب السرعة الزائدة للسائق، ما تسبب في إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بالحوض، وفشلت محاولات إنقاذها. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.