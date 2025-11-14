بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين في بيوتهم بمدينتي اللد والرملة وسط إسرائيل.

ونشر بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأربعاء على منصة شركة "إكس" الأمريكية، فيديو يظهره وهو يقتحم منازل يسكنها فلسطينيون في المدينتين.

ويظهر في الفيديو مواطنون فلسطينيون وقد أُجبروا على الانبطاح أرضا بعد أن رُبطت أيديهم خلف رؤوسهم بعد عصب أعينهم.

وشوهد الوزير المتطرف في ذات المقطع وهو يقتحم منزلا لعائلة فلسطينية فيه أطفال ونساء.

وكتب بن غفير: "في جولة مع القوات الخاصة والشرطة وحرس الحدود في حي الجواريش في الرملة وحي في اللد".

وزعم أن الاعتقالات والمداهمات "تأتي لمواجهة آفة الجريمة المستشرية بالمجتمع العربي في إسرائيل".

ولكن المواطنين والقادة الفلسطينيين داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 يقولون إن الحكومة الإسرائيلية لا تظهر أي جدية لوضع حد لعصابات الإجرام التي تنفذ عمليات القتل في المدن والبلدات الفلسطينية.

ويتعمد بن غفير نشر مقاطع الفيديو التي تظهر تنكيله بالمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل في إطار سياساته العنصرية.