تشهد الساحة الدولية في الأسابيع الأخيرة زخماً دبلوماسياً متصاعداً حول قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط.

فبعد أن أعلنت كندا وأستراليا وبريطانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، تتجه أنظار العالم إلى فرنسا، البرتغال، مالطا، وبلجيكا المتوقع أن تخطو الخطوة ذاتها قريباً.

وبينما تواصل أكثر من 140 دولة حول العالم اعترافها منذ عقود، لا تزال بعض القوى الكبرى كـ الولايات المتحدة وألمانيا تتحفظ على الخطوة، معتبرة أن التوقيت "غير مناسب".

**الدول والهيئات التي اعترفت سابقاً بدولة فلسطين

الأمم المتحدة:

في نوفمبر 2012، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

فيما اعترف الاتحاد السوفيتي السابق وعدد كبير من الدول الشرقية والعربية منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، بحسب شبكة "سكاي.نيوز" البريطانية.

اليوم، أكثر من 140 دولة حول العالم، من بينها الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، ومعظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

**الدول التي اعترفت حديثاً خلال عام 2025

كندا

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني رسمياً الاعتراف بفلسطين، مؤكداً أن الهدف هو دعم حل الدولتين وتهميش حركة حماس.

أوضح كارني أن بلاده تسعى إلى "تمكين من يسعون للتعايش السلمي"، نافياً أن يكون الاعتراف خطوة مواجهة لإسرائيل، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

أستراليا

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونج أن بلادهم تعترف بفلسطين "كدولة مستقلة وذات سيادة"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الاسترالية.

وشدد الوزراء على أن الخطوة تأتي ضمن "جهد دولي منسق" يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

بريطانيا

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة البريطانية اعترافها بدولة فلسطين الأحد، لتصبح ثالث دولة غربية كبرى تقدم على الخطوة خلال أيام.

يأتي القرار في إطار توجه جديد للسياسة الخارجية البريطانية للانخراط بفاعلية في دعم حل الدولتين.

** الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف قريباً

فرنسا

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

باريس تعتبر أن الاعتراف خطوة ضرورية "لإحياء حل الدولتين"، مع التشديد على رفض أي دور لحماس.

البرتغال

أكدت الحكومة البرتغالية أنها تستعد للاعتراف قريباً بفلسطين، في سياق دعم "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بحسب قناة "فرانس.24" الفرنسية.

من المتوقع أن يتم الإعلان خلال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مالطا

أعلن رئيس الوزراء المالطي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025.

يأتي القرار في إطار سياسة مالطا الداعمة منذ سنوات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

بلجيكا

أوضحت بروكسل أنها تتجه للاعتراف قريباً، لكن بشروط محددة مثل تحرير الرهائن الإسرائيليين وإبعاد حماس عن السلطة.

من المرجح أن يتم الإعلان رسمياً خلال اجتماعات الأمم المتحدة القادمة.

** الدول الرافضة أو المتحفظة

الولايات المتحدة

أما عن الدول الرافضة والمتحفظة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فترفض واشنطن الاعتراف من طرف واحد، مؤكدة أن الحل يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة كندا بالاعتراف بأنها "مكافأة لحماس"، بحسب شبكة "سي.إن إن" الأمريكية.

ألمانيا

وتتمسك برلين بأن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءاً من تسوية نهائية متفاوض عليها.

كما ترى أن الظروف الحالية "غير مناسبة" لاتخاذ هذه الخطوة.

وموجة الاعترافات الأخيرة تشكل منعطفاً دبلوماسياً مهماً في مسار القضية الفلسطينية، مع انتقال دول غربية كبرى – لطالما كانت متحفظة – إلى الاعتراف الرسمي. وإذا مضت فرنسا، البرتغال، مالطا وبلجيكا قدماً في خططها، فقد نشهد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري أوسع اعتراف جماعي غربي بالدولة الفلسطينية منذ عقود.

لكن بقاء دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا خارج هذا التوجه، يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الجدل حول إمكانية ترجمة هذه الاعترافات إلى واقع سياسي على الأرض.