قال المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سيزداد عزلة وسيزداد تخبطا»، بعد موجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين.

وتوقع خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء اليوم، أن ينعكس هذا الارتباك السياسي على شكل «عدوان متصاعد ضد الشعب الفلسطيني»، مستشهدا بمسارعته بتهديد هذه الدول قبل أيام بـ «تصعيد الاستيطان والإغلاق، ومواصلة سرقة أموال الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان»، وذلك بعد أن بدأت الدول الأوروبية بالإعلان عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن نتنياهو ترجم تهديداته بالفعل عبر مضاعفة عدد البوابات الحديدية لتقييد حركة الفلسطينيين وخطط الاستيطان، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الخناق على كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات العدوانية تمثل «ردة فعل متوقعة قد تشهد تبعات عدوانية ونعيش مرحلة صعبة فلسطينيا؛ ولكن الاعترافات الدولية خطوة عملية أولى لتكريس الدولة الفلسطينية».

وشدد أن المنظومة الدولية يقع على عاتقها واجب حماية الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى «أننا سندفع ثمنا عدوانيا كبيرا على المدى البعيد؛ ولكن ما من خيار أم نتنياهو وترامب سوى الانصياع للإرادة الدولية».

وأضاف أن الانتصار ليس لفلسطين وتضحياتها فحسب؛ ولكن هو انتصار لمبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا أن الأمور تسير في «الاتجاه الإنساني الصحيح ولا يمكن للاحتلال مواجهة هذه الإرادة الدولية المتنامية التي تحتاج إلى مزيد من الخطوات العملية لتجسيدها على الأرض.

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : «اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين».