تركيا تحقق رقما قياسيا في عائدات تصدير الزبيب

حققت تركيا في موسم 2024/ 2025 من تصدير الزبيب الخالي من البذور أدنى مستوى من حيث الكمية خلال الـ25 عاما الماضية، في حين وصلت من حيث الإيرادات إلى أعلى رقم في تاريخ الجمهورية.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري إيجه، تم تصدير 153 ألفا و593 طنا من الزبيب التركي خلال الموسم الذي بدأ في 1 سبتمبر/أيلول 2024 وانتهى في 31 أغسطس 2025.

وسُجّل هذا الرقم كأدنى كمية منذ عام 1999. ومع ذلك، فإن العائد من الزبيب الخالي من البذور بلغ 546,5 ملايين دولار، ليكسر بذلك الرقم القياسي السابق المسجَّل في موسم 2012/ 2013 البالغ 535 مليون دولار.

وفي الموسم الماضي، تم تصدير 207 آلاف طن من الزبيب مقابل 489 مليون دولار، أي أن الكمية تراجعت هذا الموسم بنسبة 26 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات بفضل زيادة متوسط أسعار الوحدة بنسبة 12 بالمئة تقريباً مقارنة بالموسم السابق.

بريطانيا أكبر سوق مستورد للزبيب التركي

صدّرت تركيا الزبيب إلى 84 دولة خلال هذا الموسم.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى بـ169,3 ملايين دولار، تلتها هولندا بـ64,3 ملايين دولار، ثم إيطاليا بـ51 مليون دولار، وألمانيا بـ48 مليون دولار، وفرنسا بـ33 مليون دولار.