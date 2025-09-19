الداخلية تضبط المتهمين بالاستعراض بسيارة برعونة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سيارة ملاكي تسير برعونة على أحد الطرق بالقاهرة، مع قيام قائدها بممارسة حركات استعراضية سمح خلالها لمرافقيه بالجلوس على النوافذ الخلفية، في تصرف غير مسؤول عرّض حياتهم وحياة المارة للخطر.

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو، ونجحت في تحديد وضبط السيارة وقائدها والركاب الذين ظهروا معه، وتبين أنهم جميعًا مقيمون في نطاق قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بدافع اللهو، دون إدراك حجم المخاطر التي تسببوا فيها لأنفسهم وللآخرين على الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق والمرافقين، في إطار حرص وزارة الداخلية على فرض الانضباط في الشارع المصري، والتعامل الحاسم مع السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.