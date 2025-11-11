وزيرا داخلية تركيا وجورجيا يبحثان حادث تحطم طائرة شحن عسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الجورجي غيكا غلادزي، على خلفية تحطم طائرة شحن عسكرية تركية من طراز "C130" على الحدود بين جورجيا وأذربيجان.

وقال يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إنه تلقى بأسى نبأ سقوط الطائرة أثناء رحلتها من أذربيجان إلى تركيا.

وأضاف أن عملية البحث والانقاذ مستمرة وأن الوزير غلادزي توجه إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم طائرة شحن تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها إلى البلاد من أذربيجان.