هيئة المعابر الفلسطينية: إسرائيل تغلق معبر الكرامة لليوم الثاني

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، الجمعة، أن إسرائيل تغلق "معبر الكرامة" الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن لليوم الثاني في الاتجاهين.

وأفادت الإدارة في بيان وصل الأناضول، أن "سلطات الاحتلال أغلقت معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، وأجبرت حافلات المغادرين على العودة إلى مدينة أريحا".

وذكرت أن المعبر "مغلق أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الوطن"، وذلك عقب مقتل جنديين إسرائيليين في المعبر.

من جانبه أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت "معبر اللنبي (الكرامة) بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر".

وأضاف: "كما أُغلق معبر نهر الأردن الشمالي حتى إشعار آخر، ويُفتح معبر رابين الإسرائيلي الأردني قرب إيلات للعمال فقط، بينما يعمل معبر طابا مع مصر بشكل طبيعي".

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار عند معبر "اللنبي".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مهاجما كان يقود شاحنة مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة، وأنه تم إطلاق النار عليه وقتله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (الرسمية) الجمعة، أن نتنياهو "وجه اتهامات مباشرة إلى الأردن بالمسؤولية عن الهجوم وذلك خلال جلسة الكابنيت التي عُقدت أمس الخميس".

وادعى نتنياهو خلال الجلسة أن "هذه كانت مسئولية الأردن في منع الهجوم، لكنه لم يفعل ذلك".

وأضافت الهيئة أن نتنياهو "أعلن فرض إجراءات تفتيش جديدة تشمل مرور سائقي شاحنات المساعدات عبر أجهزة كشف معادن وتفتيشًا دقيقًا للشاحنات".

وأشارت إلى أنه "عقب الهجوم، قررت إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر، وطالبت الجيش الأردني بإجراء تحقيق شامل حول منفذ العملية وخلفيته الأمنية والإجراءات التي سمحت له بالعمل كسائق شاحنة عبر المعبر".

وتابعت الهيئة نقلا عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن الأردن "يتعاون حاليًا مع التحقيق الإسرائيلي بهذا الخصوص".

وعقب الحادث أوقف الأمن الأردني حركة السفر عبر المعبر بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي وفق بيان لمديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية).

وفي سبتمبر 2024، شهد المعبر ذاته عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).