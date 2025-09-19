ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، عن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، من موقع هجوم اللنبي، توجيهه أوامر بوقف مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى الانتهاء من التحقيق.

وأغلقت إسرائيل المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين هناك.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، التي تدير معبر جسر الملك حسين، الذي يعرف أيضا باسم "جسر اللنبي"، إغلاقه حتى إشعار آخر، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتأثر أيضا المعبران بين إسرائيل والأردن، إذ أُغلق جسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) في الشمال، وظل معبر وادي عربه (رابين) في الجنوب مفتوحا للعمال فقط.

لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم على المعبر، وهو طريق رئيسي للتجارة بين الأردن وإسرائيل والبوابة الوحيدة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى الأردن والعالم.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن جميع السائقين القادمين من الأردن باتجاه قطاع غزة سيخضعون من الآن فصاعدًا لإجراءات تفتيش مشدّدة، تشمل استخدام أجهزة استشعار قياس المغناطيسية.

وفي اجتماع الكابنيت عقب عملية معبر الكرامة، أمس الخميس، على الحدود الأردنية، قال نتنياهو: "كان من مسؤولية الأردن منع الهجوم، لكنه لم يفعل، ونحن سنتولى ذلك"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عسكريين في هجوم المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وبعد الهجوم المميت على معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا شديد اللهجة ضد الأردن، واصفة الهجوم بأنه "نتيجة أخرى للتحريض الإجرامي" في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويستغلها الإرهابيون لقتل الإسرائيليين. اليوم أقدم أردني كان من المفترض أن يقود شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة على قتل إسرائيليين اثنين عند معبر جسر اللنبي. هذا نتيجة التحريض الإجرامي وحملة الأكاذيب التي تشنها حماس. يجب أن يتوقف هذا".