مدحت شلبي يعلق على شكوى الخطيب ضده

علق مدحت شلبي، على شكوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ بسبب الأزمة التي أثارها مدحت شلبي أمس خلال برنامجه التلفزيوني.

وأثار مدحت شلبي أزمة بحديثه عن رفض السفارة الأمريكية منح تأشيرة الدخول لمحمود الخطيب خلال كأس العالم للأندية الماضية، وأن اعتذار الأخير عن عدم السفر مع بعثة الأهلي بسبب مرضه غير صحيح.

وقال مدحت شلبي في تصريحات خلال برنامجه اليوم عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «ما حدث أثار زوبعة لا ضرورة لها إطلاقا، لا أتملق أحدًا ولا أتراجع عن كلام قلته ولكن أؤكد احترامنا لمحمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية ولا يمكن أن نخوض في حياته الشخصية، لا أجرؤ على ذلك معه أو مع غيره».

وأضاف: «الموضوع أكبر من التأشيرة كثيرًا، اعتذار الخطيب عن عدم السفر لحضور كأس العالم كان نموذجًا من النماذج، الناس يريدون أن يطمئنوا على حالة الخطيب الصحية ولكن تصدير هذا الأمر باستمرار يدغدغ عواطف الملايين، والغرض من فقرة الأمس بالكامل هو التوقف عن هذه الدغدغة فقط».

وتابع: «مسألة التأشيرة بسيطة ولن أخوض في تفاصيلها، ولكن لدينا مصدر قال بعض الأمور التي تخص الإجراءات الإدارية، قلت ذلك من خلال هذا المصدر المقرب من المطبخ مثل أي صحفي أو إعلامي، وإن رأيت أن هذا ليس سليما فلك حق الرد والاتصال بالقناة أو المعدين واطلب المداخلة أو التصحيح وسنقوله على الهواء».

وأوضح: «باب الترشح لانتخابات الأهلي سيفتتح خلال يومين وسيستمر لمدة أسبوع وحتى الآن لم يحسم الخطيب قراره، أعلن عدم الترشح بسبب ظروفه الصحية وذلك حتى يمنح الفرصة للقوائم والمرشحين للاستعداد.. والآن لم يعد أحد يفهم شيئا، إن كان هناك مرشح آخر لا يريد النزول حبا في الخطيب أو خوفا من خسارته أمامه فهو لا يعرف ماذا يفعل الآن».

وأتم: «لا أهتم بما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا أتابعها وأحترم كل الآراء، ولكن ما لا أحترمه هو صناعة التوجه لأنه أمر مصطنع، البعض افترض أني أتحدث عن المرض وأعوذ بالله من ذلك هذا لم يحدث».