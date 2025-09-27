تساءل الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على حادثة حريق مصنع ومصبغة المحلة الذي أودى بحياة 13 شخصًا، بينهم ثلاثة من أبطال الحماية المدنية، وأصاب 34 آخرين، قائلا: «هل أرواح الناس تساوي أن نستمر في مصنع آيل للسقوط، بترخيص أو دون ترخيص؟».

وطالب خلال برنامج «الحكاية» عبر «MBC مصر» بمحاسبة المسئول، قائلا: «لو أن المصنع طلع بدون ترخيص مين يتحاسب؟ أنا أسأل المحافظ».

وعبر عن ألمه الشخصي كونه ينتمي إلى هذه المدينة، قائلا: «أنا من المحلة، قلعة الصناعة المصرية، مانشستر الشرق، التي تضم قلاعا صناعية كبيرة، لا أحد في المحلة يجلس في البيت، المحلة كلها عطاء وعمل وأيديهم تتلف في الحرير».

وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة، معلقا: «إيه اللي وصل الدنيا لكدا؟ مين المسئول عن كده؟ لازم نعرف؟!».

وحذر من الدائرة المفرغة للنسيان التي تتبع من التكرار، قائلا: «إحنا عندنا الحاجات بتآكل بعض، حريق المصنع يحصل ثم يحدث شيء آخر فننساه، وشيء آخر فننساه، يجب أن تكون هناك عبرة لمن يعتبر».

وشدد على أهمية دور النيابة العامة والرقابة الإدارية والمحافظة؛ لمنع تكرار هذه الحوادث مرة أخرى، لا سيما بعد أن تحول المصنع إلى «كوم تراب!».

ووجه العزاء إلى أهالي الضحايا، سواء كانوا من المواطنين أو من رجال الحماية المدنية الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم، مؤكدا أن الخسائر في الأرواح والرعب الذي عاشته المنطقة بأكملها «لم يكن من المفترض أن يُدفع».

وشهدت محافظة الغربية، اشتعال النيران في مصنع ومصبغة ملابس بمدينة المحلة الكبرى، نتيجة ماس كهربائي، تسبب في انهيار جزء من المبنى الواقع به المصنع ومصرع 13 وإصابة 34 آخرين.

وقالت أعمال لجنة المنشآت التابعة لحى أول المحلة، إن المصنع المنهار تم إنشاؤه على مساحة 700م، ومقام بدون تراخيص بناء.