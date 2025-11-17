الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، إلى أبوظبي اليوم الاثنين في زيارة لمدة ثلاثة أيام للإمارات العربية المتحدة، حيث تعد أول محطة ضمن جولة تشمل أربع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الإماراتية صاحبت الطائرة الرئاسية الكورية الجنوبية لدى دخولها المجال الجوي الإماراتي ضمن مراسم ترحيب بالزيارة الرسمية.

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي زيارة ضريح مؤسس دولة الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان، ولقاء مواطنين كوريين.

وسيلتقى غدا الثلاثاء مع الرئيس محمد بن زايد ال نهيان، حيث سيوقع عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات تتضمن الذكاء الاصطناعي والدفاع.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يوم الأربعاء اجتماعا اقتصاديا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في الدولتين.

كما يعتزم زيارة وحدة اكه، وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية تتمركز في الإمارات العربية المتحدة، من أجل تشجيع الجنود.

وتعد دولة الإمارات المحطة الأولى من جولة تستمر 10 أيام، وتشمل أربعة دول تتضمن جنوب أفريقيا، حيث سيحضر قمة مجموعة العشرين ومصر وتركيا.

ويشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها لي جاي ميونج للشرق الأوسط منذ أن تولى منصبه في يونيو الماضي.