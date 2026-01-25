الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تدعو إلى إجراء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى اتفاقيات من أجل السلام

دعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، إلى إجراء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى "اتفاقيات" من أجل السلام، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الولايات المتحدة برئيس البلاد السابق، نيكولاس مادورو.

وقالت رودريجيز، على شاشة التلفزيون الرسمي، متحدثة من ولاية لا جوايرا الساحلية "لا يمكن أن تكون هناك أي خلافات سياسية أو حزبية عندما يتعلق الأمر بالسلام في فنزويلا"، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

وأضافت "على الرغم من اختلافتنا، يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض باحترام. على الرغم من خلافاتنا، يجب أن نتحد ونتوصل إلى اتفاقيات".

وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلت في وقت سابق من الشهر الجاري الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية وأخرجتهما من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تم توجيه اتهامات لمادورو في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات.