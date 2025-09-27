كشفت 6 مصادر، لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، عن سبب الاجتماع المفاجئ الذي سيُعقده وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وسيضم مئات الجنرالات والأدميرالات في ولاية فرجينيا الأسبوع المقبل، حيث سيقوم بشرح إعادة هيكلة وزارة الدفاع لتصبح "وزارة حرب" ووضع معايير جديدة للأفراد العسكريين.

وقال مسئول في البيت الأبيض، لـ"سي.إن.إن": "الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض قوة الجيش الجديد في عهد الرئيس (دونالد ترامب)".

وذكرت 3 مصادر أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع بمثابة "تجمع حماسي"، حيث سيؤكد هيجسيث على أهمية "روح المحارب" ويطرح رؤية جديدة للجيش الأمريكي، وأن يناقش معايير جديدة للجاهزية واللياقة البدنية والتدريب التي يُتوقع من الضباط الالتزام بها وتطبيقها.

قال مسئول دفاعي مطلع على التخطيط: "الأمر يتعلق بالتدريب والتجهيز"، وأضاف: "والرجال الذين يحملون النجوم على أكتافهم يُشكلون جمهورًا أفضل من الناحية البصرية، وهذا عرضٌ لهيغسيث ليقول لهم: انضموا إلينا، وإلا ستُختصر مسيرتكم المهنية".

وأفادت 3 مصادر بأن فريق هيغسيث يخطط لتسجيل خطابه ونشره علنًا لاحقًا، وأن البيت الأبيض يخطط لإبرازه، وفقًا للمسئول بالبيت الأبيض.

وحتى الجمعة، لم تكن هناك خطط لهيجسيث للإدلاء بإعلان رئيسي يتعلق بالأمن القومي كجزء من الاجتماع، وفقًا لجميع المصادر، مما يزيد من دهشته أنه أمر الضباط بالحضور شخصيًا ومغادرة مواقعهم لما سيكون في الأساس خطابا مهما.

حتى الآن، لا يُتوقع إقامة عرض للأسلحة كما اقترح ترامب، وفقًا لمسئول البيت الأبيض وأحد المصادر المطلعة على التخطيط.

وقال مسئولان لـ"سي.إن.إن" إن ترامب لا يخطط حاليًا للمشاركة أو حضور اجتماع الثلاثاء.

وذكر المسئول بالبيت الأبيض وأحد المصادر المطلعة على التخطيط أن الفكرة الأصلية لهذا التجمع غير المسبوق للجنرالات والأدميرالات كانت من هيغسيث، وأبلغ البيت الأبيض لاحقًا، لكن ترامب نفسه لم يكن على دراية تُذكر بالتفاصيل عندما سُئل عنها في المكتب البيضاوي، الخميس.

وأفادت مصادر لـ "سي.إن.إن" بأن مئات الجنرالات وضباط الأعلام المدعوين لم يُبلّغوا أيضًا بسبب أوامرهم بترك كل شيء والسفر إلى فرجينيا.

وذكر أحد المصادر، وهو مسئول دفاعي، لـ "سي.إن.إن"، أنه قد تم توضيح الأمر للجنرالات والضباط الذين استدعاهم هيجسيث بأنه في حال عدم تمكنهم من الحضور، فسيتعين عليهم تقديم سبب وجيه للغاية لغيابهم.

وفي السنوات الأخيرة، أعرب هيجسيث عن ازدرائه للجنرالات وكبار الضباط، متهمًا إياهم بالمسئولية عن غرس سياسات "الوعي" في الثقافة العسكرية الأمريكية، في إشارة إلى سياسات التنوع والمساواة والشمول التي تهدف إلى تعزيز فرص النساء والأقليات العرقية والمثليين وغيرهم من المجموعات غير الممثلة بشكل متساو.

وكذلك طرد ترامب، عددا كبيرا من كبار الجنرالات والضباط منذ توليه منصبه، كما أمر وزارة الدفاع في مايو بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات بنسبة 20% على الأقل.