12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، تشكيل 12 دولة بينها إسبانيا وفرنسا واليابان والسعودية والمملكة المتحدة تحالفا لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية الإسبانية: "أعلنت بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والمملكة العربية السعودية وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة عن تشكيل تحالف طوارئ لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.

وقالت إن الهدف الرئيسي لهذا التحرك هو استقرار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن.

وقدمت العديد من دول التحالف بالفعل مساهمات مالية كبيرة وتعهدت بمواصلة دعمها للسلطة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى أن السعودية أعلنت في نيويورك عن تخصيص 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وإسبانيا 50 مليون دولار، وألمانيا 30 مليون يورو.

وفي 21 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف لندن بدولة فلسطين. وصدرت تصريحات مماثلة من سلطات أستراليا وكندا والبرتغال.

ويوم الأحد، أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج اعترافها بفلسطين.