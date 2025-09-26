مشهد تاريخي: نتنياهو ينهي كلمته في الأمم المتحدة أمام قاعة شبه خالية ووسط صراخ من وفدي أمريكا وإسرائيل فقط

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ قليل، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشهد تاريخي، إذ غادر معظم ممثلي الوفود القاعة والتي بدت شبه خالية، بينما اقتصر التصفيق والصراخ على وفدي إسرائيل والولايات المتحدة فقط.

وبعد الانسحاب الجماعي لمعظم الوفود، استمع الحاضرون إلى جزء من خطاب نتنياهو الذي جدد فيه موقفه من حركة حماس وإيران، وقال: «سننهي مهمتنا قريبًا بالقضاء على بقايا حماس في غزة». ووجّه نتنياهو رسالة إلى الأسرى قائلاً: «لن نستسلم حتى إعادتكم جميعًا إلى دياركم»، مطالبًا حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن فورًا، وإلا «سنطاردكم»، بحسب نص الخطاب.

وأضاف نتنياهو أن «إيران تستفز وتهدد استقرار المنطقة ببرامج الأسلحة النووية»، وأن هجوم السابع من أكتوبر نفّذته «حماس بدعم إيراني»، مُشيرًا إلى وجود «48 رهينة إسرائيلية محتجزين لدى حماس في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة».

وكانت افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الـ80، الثلاثاء الماضي - 22 سبتمبر 2025، تحت شعار "معًا نحقق الأفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وتستمر المناقشات العامة رفيعة المستوى من 23 إلى 27 سبتمبر، وتُختتم في 29 سبتمبر 2025. يشارك في هذه المناقشات أكثر من 100 رئيس دولة و46 رئيس حكومة، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

وتتناول الجلسات موضوعات متنوعة، أهمها العدوان على قطاع غزة، والحرب في أوكرانيا، والاعتراف الغربي المتزايد بدولة فلسطين، إضافة إلى تصاعد الخلاف مع إيران بسبب ملفها النووي.