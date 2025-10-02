إنتر ميلان يعلن تفاصيل إصابة ماركوس تورام ومدة غيابه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام، خلال مشاركته أمام سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أظهرت معاناة تورام من إجهاد عضلي في الفخذ الأيسر، الأمر الذي سيحرمه من التواجد في المباراة المقبلة أمام كريمونيزي، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، والمقرر لها السبت المقبل.

وكان إنتر قد حقق فوزًا مهمًا بثلاثية نظيفة على سلافيا براج في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، في مباراة خرج منها تورام مصابًا قبل صافرة النهاية.

ولا تزال مدة غياب اللاعب غير محددة بشكل قاطع، إذ ينتظر الجهاز الطبي للفريق متابعة حالته خلال الأيام المقبلة لتقييم إمكانية عودته للمشاركة تدريجيًا في التدريبات.