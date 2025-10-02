مجلس الشيوخ يفض دور الانعقاد بعد أقصر جلسة

وافق مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد السادس في الجلسة العامة اليوم بعد الموافقة على استقالة سبعة أعضاء يرغبون في الترشح في انتخابات مجلس النواب.



وتعد الجلسة العامة اليوم أقصر جلسات المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، وشهدت في ختامها توصية رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمجلس المقبل، وقال "نوصي المجلس المقبل خيرًا بهذا المجلس".

وطرح عبد الرازق على الأعضاء فض دور الانعقاد السادس، ورفض بعضهم في لفتة طريفة وضحك عبد الرازق "ترفضون فض دور الانعقاد".



ثم أعلن رئيس المجلس فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.