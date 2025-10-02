إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد احتجاز رعايا ضمن أسطول الصمود

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الخميس، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، على خلفية احتجاز عدد من المواطنين الإسبان المشاركين في "أسطول الصمود".

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لمحطة "تي في إي" التلفزيونية: "استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد" مضيفا أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.

يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها من مدريد العام الماضي بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلن منظمو "أسطول الصمود" الدولي، الليلة الماضية، أنّ قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت في المياه الدولية قافلتهم البحرية المتجهة إلى غزة، والتي كانت تحمل شحنات غذاء ودواء بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

وتضم القافلة أكثر من 40 قاربا مدنيّا وعلى متنها نحو 500 مشارك، بينهم أعضاء من برلمانات بضع دول، محامون، ونشطاء دوليون، من أبرزهم الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج.