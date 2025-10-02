 أسطول الصمود: 10 سفن لا تزال تبحر نحو غزة وعلى بعد 40 ميلا بحريا - بوابة الشروق
الخميس 2 أكتوبر 2025 9:57 ص القاهرة
أسطول الصمود: 10 سفن لا تزال تبحر نحو غزة وعلى بعد 40 ميلا بحريا

بيت لحم - معا
نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 9:32 ص

أفادت مصادر من "أسطول الصمود" أن 10 سفن على الأقل ما زالت تواصل إبحارها باتجاه قطاع غزة، وتقترب الآن حتى مسافة تقارب 40 ميلا بحريا من الشاطئ.

وقال المتحدث باسم الأسطول، إن القوافل البحرية مستمرة في مسارها رغم الخسائر والاعتراضات، مؤكداً أن هدفها الأساسي هو كسر الحصار وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى المدنيين المحاصرين.

وأضاف المتحدث أن الأسطول يعمل بتنسيق بين سفن ومجموعات دعم لوجستي، وأنه سيواصل المحاولات حتى تفتح قنوات آمنة لوصول الإمدادات.

وحذر من أن أي محاولات لاستبدال مسار الأسطول بعروض لنقل المساعدات لا تعالج جذور الأزمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات بلا عوائق.

