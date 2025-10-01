المرصد السوري: بشار الأسد تعرض للتسميم في موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة "تسميم" في موسكو.

ونقل المرصد عن مصدر خاص، أن الأسد تعرض لحالة تسمم، وأن "الجهة التي نفذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية واتهامها بتصفيته"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس السوري السابق خرج صباح الاثنين من مستشفى في ضواحي موسكو، وأن حالته الصحية الآن مستقرة.

وأكد أنه لم يسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر، والأمين العام لشئون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام.

ويقيم الأسد في موسكو منذ أشهر، إذ فر إلى العاصمة الروسية في أعقاب الإطاحة به من حكم سوريا في ديسمبر من العام الماضي.