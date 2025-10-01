أسطول الصمود: 12 سفينة غير محددة الهوية على بعد 515 ميلا منا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم، بأن سفنا حربية إسرائيلية أحاطت بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وأن الاتصالات انقطعت بين سفن الأسطول.

وأعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، حالة التأهب القصوى وترقب اعتراض سفنه خلال ساعة، بعد رصد اقتراب سفن مجهولة وحالات تشويش تسببت بفقدان الاتصال ببعض سفن الأسطول.

وقال الأسطول في تدوينة عبر منصة "إكس": "من المحتمل أن يحدث اعتراض غير قانوني لأسطول الصمود العالمي خلال الساعة القادمة".

وأضاف أن "هناك حوالي 12 سفينة غير محددة الهوية على بُعد 5–15 ميلا، مع الإبلاغ عن تشويش في الإشارات وفقدان الاتصال"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

**حالة تأهب قصوى

ولجأ نشطاء الأسطول لارتداء سترات النجاة تزامنا مع الإعلان عن حالة التأهب القصوى، حسبما أظهرت لقطات البث المباشر للأسطول وهو يقترب من قطاع غزة بهدف كسر الحصار.

- تحذير إسرائيلي للأسطول

يأتي هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن الأسطول بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

فيما صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن إسرائيل أكدت له أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة.

وحذرت إسرائيل مرارا من ضرورة عودة الأسطول إلى حيث انطلق وعدم اختراق الحصار البحري المفروض على القطاع.

- سلامة الأسطول

وكانت اليونان وإيطاليا دعتا إسرائيل إلى ضمان سلامة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة والذي يتكون من نحو 50 قاربا والسماح للمشاركين بالوصول إلى الدعم القنصلي.

وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك أصدره، اليوم الأربعاء، وزيرا الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس والإيطالي أنطونيو تاياني.

كما خاطب الوزيران النشطاء، لحثهم على قبول اقتراح من بطريركية القدس اللاتينية بهدف تخفيف التوترات.

وعرضت البطريركية توصيل المساعدات إلى سكان غزة نيابة عن الأسطول، بدلا من قيام النشطاء على القوارب بتوزيع المساعدات بأنفسهم.

ويتجه أسطول الصمود العالمي، حاليا نحو غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.