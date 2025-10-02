كولومبيا تطرد باقي أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول مساعدات غزة

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد، على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة.

وقال بيترو، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين ضمن الناشطين المشاركين في الأسطول أثناء إبحارهم في "المياه الدولية"، مطالبا بالإفراج عنهما فورا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الكولومبي، في بيان رسمي، أن بلاده "ترفض أي اعتداء يمس سلامة المواطنين الكولومبيين أو حريتهم وحقوقهم الأساسية"، معلنا في الوقت ذاته إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع إسرائيل بشكل فوري.

وكان بقي في كولومبيا أربعة دبلوماسيين إسرائيليين بعدما قطع الرئيس اليساري العلاقات مع إسرائيل في العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر كولومبي.

وكانت كولومبيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2024 احتجاجا على الحرب في غزة، لكنها أبقت على تمثيل قنصلي محدود يضم نحو 40 موظفا، بينهم 4 دبلوماسيين إسرائيليين فقط. ومع القرار الجديد، أغلقت بوغوتا الباب أمام أي تمثيل رسمي إسرائيلي على أراضيها.

وجاءت هذه التطورات بعد أن اعترض سلاح البحرية الإسرائيلي عدة سفن من "أسطول الصمود" أثناء اقترابها من سواحل غزة، بينها سفينة كانت تقل الناشطة السويدية "جريتا تونبرج"، رغم تأكيد المنظمين أن الأسطول "مهمة سلمية وغير عنيفة" تحمل مواد غذائية وحليب أطفال ومساعدات طبية إلى أهالي القطاع.

ويذكر أن "أسطول الصمود العالمي"، الذي انطلق مطلع سبتمبر من موانئ في إسبانيا وتونس وإيطاليا، يضم نحو 45 سفينة تقل مئات الناشطين من أكثر من 50 دولة، جميعهم يؤكدون أن هدفهم كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال الإغاثة مباشرة إلى المدنيين المحاصرين.