قال الدكتور محمود سعيد مدير عام مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، إنّ المعهد يستقبل في الوقت الحالي 2 مليون مريض مصري في السنة، وذلك في تخصصات كلها دقيقة، مثل جراحة القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، زرع النخاع، زرع الكبد، زرع الكلى، جراحات الأورام، ومختلف تخصصات الطبية المتقدمة.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المعهد الحقيقة يدار بفرق طبية من أكفأ أساتذة الجامعات المصرية، وهذا يعتبر من عناصر القوة في معهد ناصر، وأفضل أطباء وزارة الصحة الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية.

وتابع، أن المعهد ه أسماء لامعة في جميع التخصصات، مثلا، نجري نحو 12 جراحة قلب مفتوح يوميًا بنسب نجاح تصل لـ100%، كما أن وحدات مثل زرع النخاع وأمراض الدم كانت من أوائل الوحدات من نوعها في مصر، إذ أجرت جراحات الزراعة لأكثر من 5000 حالة، مثل أورام المخ، والأساطر المخية والأساطر القلبية، بالإضافة إلى الأورام.

وأردف، أنّ معهد ناصر يمتاز بتكامل الخدمات، وكان ذلك من أسباب أن يكون مدينة طبية، وهو من الأماكن القليلة في مصر الذي يحتوي على أفسام طبية متكاملة ومتقدمة، وفي نفس الوقت مركز أورام.