الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين

محمود سعيد: أساتذة الجامعات وأكفأ أطباء وزارة الصحة يشكلون قاعدة صلبة لانطلاق المدينة الطبية



قال الدكتور محمود سعيد مدير عام مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، إنّ المعهد أختير ليتحول إلى مدينة طبية لعدة أسباب، فهو أحد ركائز المنظومة الصحية في وزارة الصحة التي تقدم الخدمة لجميع المستشفيات، حيث يستقبل حالات من جميع المحافظات، موضحًا: مش بنتنافس ولا حاجة، بالعكس إحنا شايفين إن دورنا إن إحنا نكمل دور المستشفيات دي".

وأضاف، في حواره مع الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من مميزات المعهد هو موقعه الاستراتيجي، إذ يوجد في محافظة القاهرة على ملتقى 3 محافظات، هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، كما أنه موجود على ملتقى محاور مهمة جدًا، وهو ما يسهل الوصول إليه من جانب مرضى مختلف المحافظات.

وتابع، أنّ المعهد لا يخدم المنطقة الجغرافية التي يقع فيها فقط، بل يخدم كل أنحاء الجمهورية، فمن الممكن أن يستقبل حالات من أسوان والإسكندرية وجنوب وشمال سيناء.

وأوضح، أنّ كل ما تقدم كله المعهد يتمتع بمكانة كبيرة عند المصريين، وأصبح قلعة الطب في مصر، وحصن أمان للمصريين، كما أن الفرق الطبية العاملة به تتمتع بسمعة عريقة، إذ يقدم أساتذة من الجامعات المصرية المختلفة الخدمة الطبية للمرضى، وذلك من جامعات مختلفة مثل جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، الأزهر، ويعمل به الكثير من أكفأ أطباء وزرة الصحة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لانطلاق المدينة الطبية.