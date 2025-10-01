مفوضة أوروبية: الانتظار ليس خيارا لإيصال المساعدات إلى غزة

- مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات: أرواح الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الأربعاء، من أن أرواح الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر.

وأشارت لحبيب (بلجيكية من أصل جزائري) إلى أن الانتظار ليس خيارا لإيصال المساعدات إلى القطاع.

وقالت في تدوينة لها، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المدنيين في غزة يكافحون يوميا للحصول على المساعدات الطبية التي يحتاجونها بشدة.

وأوضحت لحبيب، أن الاتحاد الأوروبي، وبدعم من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أوصل، الثلاثاء، 94 طنا من المساعدات الطبية إلى ميناء العريش (شمال شرقي مصر)، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

ودعت إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أية عوائق.

وأكدت وزير الخارجية البلجيكية السابقة (2022-2024) أن الانتظار ليس خيارا، خاصة وأن حياة المدنيين هناك في خطر.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم

وفي 2 مارس الماضي، شددت إسرائيل الحصار عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأحيانا تسمح إسرائيل بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر/ 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.